Отборочный матч КНДР — Малайзия отложен из-за напряжённости между странами

Азиатская конфедерация футбола (АФК) приняла решение отложить отборочный матч Кубка Азии 2019 года между сборными КНДР и Малайзии, который должен был состояться в Пхеньяне 28 марта. Как сообщает официальный сайт АФК, такое решение принято из-за возникшей дипломатической напряжённости между двумя странами.
Ранее Малайзия попросила АФК перенести встречу на нейтральное поле из-за эскалации конфликта между странами. В настоящее время АФК рассматривать обстоятельства, связанные с проведением матча. Новая дата проведения игры будет объявлена позднее.