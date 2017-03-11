На матче «Уфа» — «Крылья Советов» ожидается около 5 тыс. болельщиков

Сегодня утром, 11 марта, на стадионе «Нефтяник» в Уфе состоялось предматчевое совещание в преддверии игры 19-го тура Премьер-Лиги «Уфа» — «Крылья Советов». Организаторы ожидают на матче порядка 5000 болельщиков, сообщает официальный сайт волжского клуба. Из них до 300 человек будет болеть за самарскую команду.
Представители клуба показали форму, в которой команды выйдут на поле. Хозяева сыграют в форме красного цвета, гости – в белой форме.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Крылья Советов».