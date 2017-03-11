«Бавария» — «Айнтрахт»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 17:30

В субботу, 11 марта, в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» состоится матч 24-го тура чемпионата Германии между «Баварией» и «Айнтрахтом». Встреча начнётся в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» — «Айнтрахт».
Ранее друг с другом команды встречались 39 раз. 22 раза победу праздновали футболисты «Баварии», десять матчей завершились ничьей, и семь раз сильнее оказывались игроки «Айнтрахта». Последняя встреча между командами состоялась в октябре 2016 года и завершилась со счётом 2:2.
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