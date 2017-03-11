Гамейро пропустит матч с «Гранадой», но вернётся в строй к поединку с «Байером»

Нападающий Кевин Гамейро, который в среду досрочно завершил тренировку с «Атлетико» из-за повреждения мышц паха, избежал серьёзной травмы, сообщает Marca.
По информации издания, 29-летний француз пропустит гостевой матч 27-го тура чемпионата Испании с «Гранадой», который состоится сегодня, 11 марта, однако должен вернуться в строй к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Байера». Первая встреча завершилась победой мадридцев со счётом 4:2, а ответная игра запланирована на 15 марта.
В этом сезоне Гамейро забил 14 голов в 38 матчах Лиги чемпионов, чемпионата и Кубка Испании.
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