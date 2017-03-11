Президент «ПСЖ»: полностью поддерживаю Эмери

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера команды Унаи Эмери после поражения «Барселоне» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:6) и вылета из турнира.
«С момента своего прихода Эмери активно работал каждый день для того, чтобы сделать эту команду лучше. Сейчас нам нужно извлечь уроки из поражения от «Барселоны» и не принимать решений на эмоциях. В последние два дня у меня состоялись долгие беседы с Эмери. Он обладает теми качествами, которые мы считаем необходимыми для работы в роли главного тренера. Я полностью поддерживаю Унаи.
Будем с ним обсуждать о необходимых изменениях в команде в межсезонье. Будем работать над этим летом, чтобы продемонстрировать, насколько высоки наши амбиции», — цитирует Аль-Хелаифи L’Equipe.
«ПСЖ» после 28 туров располагается на второй строчке в таблице Лиги 1, и, на три очка отставая от «Монако», сыграет в финале Кубка Лиги и участвует в Кубке Франции.