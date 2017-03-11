Защитник «Линкольна»: если Санчес попытается обойти меня, я его уничтожу!

Защитник клуба из пятого дивизиона «Линкольн» Брэдли Вуд поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча с «Арсеналом» в четвертьфинале Кубке Англии и предвкушает борьбу на фланге с полузащитником «канониров» Алексисом Санчесом.
«Мы — двое игроков, которые будут противостоять друг другу на протяжении 90 или 120 минут. Есть много способов остановить соперника. Если Санчес попытается обойти меня на рывке, то я его попросту уничтожу!
Это не значит, что я буду бить по его ногам всю игру, но если я смогу его сдержать, будет здорово. Мы едем на стадион, чтобы сыграть против игроков мирового класса, но быть туристами на „Эмирейтс" не собираемся“, — цитирует Вуда Daily Mail.