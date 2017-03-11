Источник: «Ювентус» достиг устной договорённости о назначении Спаллетти

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает Corriere della sera.
По информации источника, специалист уже достиг устной договорённости с туринским клубом. Отмечается, что Спаллетти, контракт которого с «Ромой» истекает будущим летом, отказывается вести переговоры с римским клубом о продлении соглашения. Президент «Ромы» Джеймс Паллотта сегодня,11 марта, прилетел в Рим, чтобы прояснить ситуацию с Лучано.
Будущее нынешнего наставника «Ювентуса» Массимилиано Аллегри итальянские СМИ связывают с «Арсеналом», «ПСЖ» и «Барселоной».