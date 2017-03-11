«Уфа» обыграла «Крылья Советов» и поднялась на четвёртое место в таблице РФПЛ

Единственный гол на шестой минуте встречи в составе «Уфы» записал на свой счёт Иван Пауревич. Для уфимской команды эта победа стала третьей подряд в РФПЛ и второй в чемпионате под руководством нового главного тренера Сергея Семака. В двух предыдущих встречах «Уфа» на своём поле в декабре побеждала «Томь» (1:0), а на прошлой неделе на выезде обыграла «Терек» (1:0).
«Уфа» (31 очко) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице РФПЛ, «Крылья Советов» (15) находятся на предпоследней 15-й строчке.