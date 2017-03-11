Семак: «Уфа» одержала очень тяжёлую и трудовую победу

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (1:0) в домашнем матче 19-го тура РФПЛ.
«Играли дома, поэтому хотелось активно начать встречу. К сожалению, после первого гола в самом дебюте игры потеряли инициативу. Неудачно сыграли и в самом начале второго тайма. Стоит отдать должное сопернику. Плюс в одном из эпизодов нас выручил Саша Беленов. В концовке могли увеличить преимущество в счёте. В целом получилась очень тяжёлая и трудовая победа. Нужно больше реализовывать свои моменты. Есть, над чем работать», — сказал Семак в эфире телеканала «Наш футбол».