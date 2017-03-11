Скрипченко: пропущенный мяч в начале встречи испортил планы «Крыльев Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко прокомментировал поражение от «Уфы» (0:1) в гостевом матче 19-го тура РФПЛ.
«Мы провели хороший матч, в котором всё время доминировали и создавали моменты для взятия ворот. Ранний пропущенный гол испортил наши планы. В начале матча у нас присутствовала скованность, однако затем команда раскрепостилась и играла так, как планировала. В конце встречи мы уже раскрылись и у соперника стали появляться шансы для взятия ворот. После игры с «Локомотивом» в прошлом туре сдвиг в лучшую сторону произошёл, но очков, к сожалению, это нам не принесло», — сказал Скрипченко в эфире телеканала «Наш футбол».