Президенту «Ромы» не понравился выбор состава Спаллетти на матч с «Наполи»

Президент «Ромы» Джеймс Паллотта выразил недовольство выбором стартового состава главным тренером Лучано Спаллетти на домашний матч 27-го тура чемпионата Италии с «Наполи», который неделю назад завершился поражением римской команды со счётом 1:2.
«В матче с «Наполи», думаю, мы перехитрили сами себя. Говорил, что у меня плохое предчувствие — мне не понравился наш стартовый состав. Салах появился на поле за 35 минут до конца встречи, и за это время команда создала около восьми моментов и несколько раз попала в створ ворот. Возможно, нам стоило играть с Салахом в стартовом составе. Это лишь моя догадка, но думаю, что даже сам Спаллетти после игры признал, что мы заслуживали ничью или победу», — цитирует Паллотту Football Italia.
Ранее в итальянских СМИ появилась информация о том, что Спаллетти, контракт которого с «Ромой» истекает летом, договорился о переходе в «Ювентус».