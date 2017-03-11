Почеттино попросил жену не посещать матчи «Тоттенхэма», чтобы не спугнуть удачу

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино в преддверии домашнего матча 1/4 финала Кубка Англии с «Миллуоллом» в шутку сообщил, что запретил своей жене Карине посещать домашние матчи команды в связи с удачной победной серией.
«В последние недели моя жена не появляется на стадионе «Уайт Харт Лэйн», потому что я сказал ей: «Лучше сиди дома, потому что таким образом мы продолжаем побеждать», — приводит слова Почеттино Goal.
«Тоттенхэм» одержал победу в двух последних матчах АПЛ со «Сток Сити» (4:0) и «Эвертоном» (3:2). Следующий матч на своём поле с «Миллуоллом» лондонская команда проведёт 12 марта.