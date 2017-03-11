Дубль Ионова помог ЦСКА разгромить «Томь»

Уже на 32-й секунде счёт в матче открыл Витиньо, который не только забил первый гол после возвращения в клуб из аренды, но и стал автором самого быстрого гола чемпионата в текущем сезоне. Ещё до перерыва по мячу на свой счёт записали Алан Дзагоев и Алексей Ионов, который во второй половине встречи оформил дубль.
ЦСКА довёл до семи матчей серию без поражений в РФПЛ, а «Томь» не смогла одержать победу в чемпионате в 12-й раз подряд.
ЦСКА (36 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ, «Томь» (9) находится на последней 16-й строчке.
Видео голов также можно посмотреть в «твиттере» РФПЛ.