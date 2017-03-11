Гончаренко считает важной крупную победу ЦСКА над «Томью»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал домашнюю победу над «Томью» (4:0) в матче 19-го тура российской Премьер-Лиги.
«Может быть, мы теряли концентрацию моментами в этой встрече. В целом это понятно, потому что не было давления со стороны соперника. Эта крупная победа является важной для нас. Когда играешь на таком стадионе, ни о каком товарищеском характере матча речи быть не может. Что касается тех игроков, которые остались в запасе, их время ещё придёт», — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол».