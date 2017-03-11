Гончаренко: проблемы «Томи» не расслабили ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал домашнюю победу над «Томью» (4:0) в матче 19-го тура российской Премьер-Лиги.
«Моей главной задачей перед матчем было сделать так, чтобы команду не расслабили проблемы «Томи» и их результат с «Ростовом». Думаю, нашему штабу это удалось, пусть и не на протяжении всего матча. Всё-таки наши защитники и опорники весь матч провели без давления и не могли не расслабиться в концовке.
Где молодёжь, которая наигрывалась на сборах? Надо учитывать, что в товарищеских матчах в предсезонке можно делать неограниченное количество замен. Молодёжи нужно заслужить доверие. Не поймите меня неправильно, но в таком большом клубе, как ЦСКА, нужно побеждать в каждом матче. Если бы я дал много практики, например, Чалову или Жамалетдинову, кто-то из игроков основы своё недобрал и подошёл к «Тереку» неготовым», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.