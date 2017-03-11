Гол Витселя спас «Тяньцзинь Цюаньцзянь» от поражения, Пато не забил пенальти

В матче 2-го тура чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» принимал на своём поле «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Встреча завершилась ничьей – 1:1.
На 24-й минуте хозяева остались вдесятером после того, Цинь Шэн получил красную карточку, однако благодаря точному удару Джованни Морено на 75-й минуте им удалось выйти вперёд в счёте. «Тяньцзинь Цюаньцзянь» сравнял благодаря первому голу за команду экс-полузащитника «Зенита» Акселя Витселя на 85-й минуте. Спустя ещё три минуты бывший нападающий «Милана» Алешандре Пато мог принести победу гостям, однако не смог реализовать пенальти. Главная звезда «Шанхай Шэньхуа» аргентинец Карлос Тевес, который является самым высокооплачиваемым игроком в мире, результативными действиями не отметился.
«Шанхай Шэньхуа» (4 очка) располагается на третьем месте в турнирной таблице, «Тяньцзинь Цюаньцзянь» (1) находится на 14-й строчке.