Самедов: всё, о чём мечтаю, — это завоевать со своей родной командой чемпионство

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал, что в настоящее время он полностью сконцентрирован на следующей игре с «Анжи» в 19-м туре. Встреча состоится 12 марта на «Открытие Арене».
«Сейчас все мысли об игре с «Анжи». Матч будет эмоциональным. Ведь это первая встреча на «Открытие Арене» после возобновления чемпионата. Болельщики её очень ждут. Мы не можем подвести. Нужно побеждать.
Очень хотелось бы оправдать ожидания поклонников красно-белых. Не могу сказать «доверие», так как у всех разное отношение. Хочется, чтобы встретили дома хорошо, приняли. Повторюсь: всё, о чём мечтаю, — это завоевать со своей родной командой чемпионство. Мне кажется, сделать это нам уже пора», — цитирует хавбека пресс-служба красно-белых.