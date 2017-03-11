«Спартак» разгромил «Анжи» со счётом 9:1 в молодёжном первенстве

Сегодня в 19-м туре молодёжного первенства России «Спартак» на своём поле встречался с «Анжи». Красно-белые добились убедительной победы со счётом 9:1.
В составе московской команды отличились Борис Цыганков, Владлен Бабаев, Кирилл Феофилактов дважды, Николай Рассказов, Александр Ломовицкий, а также Солтмурад Бакаев, Егор Никулин и Леонид Миронов с пенальти. У Махачкалинцев голом отметился Магомед Магомедов.
Победа позволила «Спартаку» обойти в таблице «Терек» и выйти на третье место. «Анжи» остался на пятой позиции.