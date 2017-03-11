Соболев: против ЦСКА «Томи» было играть легче, чем против «Ростова»

Нападающий «Томи» Александр Соболев прокомментировал поражение от ЦСКА (0:4) в 19-м туре РФПЛ.
«Приятно играть на большом стадионе, когда много болельщиков. На то, что они поддерживают соперника, я даже не обращаю внимания. Когда выхожу на поле, я полностью сосредоточен на игре и забываю обо всём остальном. Мы неплохо контролировали мяч в первом тайме, но после перерыва игра поменялась. Мы просто бегали за мячом.
По сравнению с первым матчем, против „Ростова“ («Томь» уступила донской команде в гостях со счётом 0:6. — Прим. «Чемпионата»), мы играли неплохо. После игры с ростовчанами мы разбирали ошибки, старались их исправить, но некоторые остались. Против ЦСКА было играть легче, чем против «Ростова». В первой игре мы мало владели мячом и очень устали, только отбирали и сразу выносили. Против «армейцев» было полегче, ощутил это в плане верховой борьбы. Правда, против Березуцкого играть очень сложно.
Мы стараемся показывать игру в каждом матче, выходим на поле и набираемся опыта. Проигрывать всегда неприятно, тем более со счётом 0:6 или 0:4. Тяжело выступать, когда в команде столько молодых игроков. Чувствуется, что нам не хватает опыта, иногда просто не можем прочитать игру. Мы не опускаем руки и будем отдавать все силы в каждом матче", — сказал Соболев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.