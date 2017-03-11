Бабаев: Березуцкий был капитаном сборной, но не думаю, что это большая проблема

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал решение защитника ЦСКА Василия Березуцкого приостановить выступления за сборную России по согласованию с тренерским штабом команды.
«Мы отнеслись к решению Василия с пониманием. Он осознал, что по состоянию здоровья не сможет принести пользу национальной команде и честно в этом признался. Но, насколько мне известно, Березуцкий всегда готов выйти и сделать всё возможное, чтобы помочь сборной.
Да, он был капитаном, но не думаю, что это большая проблема. Станислав Саламович наверняка примет правильное решение», — передаёт слова Бабаева корреспондент „Чемпионата“ Полина Куимова.