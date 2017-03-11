Корнаухов: ЦСКА мог забить «Томи» и больше, но проявил джентльменство

Бывший игрок ЦСКА Олег Корнаухов поделился впечатлениями от матча 19-го тура РФПЛ, в котором «армейцы» выиграли у «Томи» со счётом 4:0.
«Встретились разного уровня соперники. ЦСКА играл спокойно, уверенно, без каких-то надрывов. Выиграл заслуженно, на классе — гроссмейстерская победа. Если бы «армейцам» сегодня надо было побеждать с более крупным счётом, они бы это сделали. Но проявили некоторое джентльментство по отношению к «Томи». Забили столько, сколько хватило для победы.
Очень рад, что голом отметился Витиньо. Надеюсь, эта игра придаст ему уверенности. Но, прежде чем делать выводы, необходимо посмотреть, как он проявит себя в следующих играх», — сказал Корнаухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Паниной.