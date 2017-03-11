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Бабаев: Ерёменко и его агент планируют обратиться в СAS

11 марта 2017, суббота. 17:20. Футбол
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о ситуации с полузащитником Романом Ерёменко. Ранее апелляция по уменьшению срока дисквалификации хавбека не была удовлетворена УЕФА.

Ерёменко был дисквалифицирован на два года из-за положительного допинг-теста, сданного в сентябре прошлого года после матча Лиги чемпионов с «Байером». В организме хавбека были обнаружены кокаин и его метаболиты.

«До заседания я говорил, что особого оптимизма мы не испытывали. Очень жаль, что так получилось. Обидно за Романа, за клуб, но это уже свершившийся факт, с которым нужно смириться и идти дальше. Надеюсь, что Рома найдет в себе силы выдержать этот срок и вернуться в футбол. Он очень хороший футболист и человек, который, к сожалению, попал в неприятную ситуацию. Всем нужно с пониманием к этому отнестись. Сейчас проще всего заклеймить его позором, но он многое сделал для футбола. Каждый может оступиться. Самое главное, чтобы Рома выдержал этот сложный период.

Что делать дальше, он будет решать вместе со своим агентом. Насколько мне известно, они планируют обратиться в СAS. Но лично я особых надежд не питаю. Есть практика таких дел, и, к сожалению для нас, исход чаще всего пессимистичен. К подобным нарушениям относятся с особой строгостью. Несмотря на то что CAS самостоятельная инстанция, не думаю, что они сделают послабление. Что касается контракта с Ерёменко, то он действует до конца сезона, здесь ничего не поменялось», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА Роман Бабаев Роман Ерёменко
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11 марта 2017, суббота
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