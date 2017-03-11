Блинд: после гола «Ростова» у «Манчестер Юнайтед» было два варианта

Защитник «Манчестер Юнайтед» Дейли Блинд поделился впечатлениями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом» (1:1).
«Здорово, что смогли забить на выезде, но, конечно, мы хотели удержать победу. Вместе этого „Ростов“ сравнял счёт, и у нас было два варианта: либо атаковать, либо быть умнее и помнить, что впереди ещё второй матч. Мы выбрали второе.
Было трудно показать классный футбол, из-за поля мы не могли выполнить даже элементарный пас. Думаю, на такой футбол было трудно смотреть. Теперь надо закончить начатое в Манчестере, преимущество у нас есть», — сказал Блинд в интервью MUTV.