«Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью в Казани

«Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью в матче 19-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Казани на стадионе «Центральный» и завершилась со счётом 0:0.
Низкое качество газона сказалось на игре, футбол был полон борьбы, но голевые моменты возникали редко. «Рубин» владел территориальным преимуществом, но из-за большого количества брака так и не смог забить. Несколько раз «Оренбург» выручил Михаил Кержаков.
«Рубин» (27 очков) делит с «Амкаром» восьмую строчку в таблице РФПЛ, сыграв на матч больше. «Оренбург» (16) — на 13-м месте.