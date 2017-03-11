Данни: «Зенит» — мой дом, будет грустно покидать клуб

Полузащитник «Зенита» Мигел Данни ответил на вопрос о будущем. Действующий контракт 33-летнего португальца истекает летом 2017 года.
«Не знаю, продлю ли летом контракт с «Зенитом». Я только вернулся на поле после травмы, недавно начал играть. Все знают, что «Зенит» — мой клуб, мой дом, поэтому покидать клуб будет грустно. В конце сезона будет видно.
Готов ли жить в России после завершения карьеры? Дома мы этот вопрос уже обсуждали. У детей тут много друзей, они играют в футбол, ходят в школу. Мы пока не приняли окончательного решения, будем думать», — цитирует Данни Record.