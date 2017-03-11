Эмери: проект «ПСЖ» будет продолжаться, я чувствую доверие президента

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери рассказал, какой урок парижская команда должна извлечь после поражения от «Барселоны» (1:6) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Французы уступили сине-гранатовым по сумме двух встреч со счётом 5:6.
«Общаюсь с президентом (Нассер Аль-Хелаифи. — Прим. «Чемпионата») и в хорошие, и в плохие моменты, ведь мы хотим, чтобы наш проект становился лучше. Как тренер, говорю ему то, что вижу. После игры в Барселоне мы пообщались, чтобы пережить неприятный момент, проанализировать всё и понять, что мы делали не так.
Наш проект будет продолжаться. Я чувствую доверие президента. Мы вместе обсуждаем все темы, но нет такого, что мы во всём всегда соглашаемся. Но именно так мы приходим к наилучшим решениям.
«ПСЖ» – замечательный клуб, замечательный проект, и мы должны научиться извлекать уроки из негативного опыта. Этот опыт пойдёт нам на пользу», — цитирует Эмери Goal.