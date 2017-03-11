Шерингем: «Тоттенхэм» готов стать лучшим клубом Лондона в ближайшие годы

Бывший нападающий «Тоттенхэм Хотспур», «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Тедди Шерингем выразил мнение, что форварду «шпор» Гарри Кейну не нужно менять клуб.
«Сейчас „Тоттенхэм“ переживает лучшие годы со времён Терри Венейблса. Гарри нет смысла переходить в „МЮ“ или куда-то ещё. „Тоттенхэм“ готов стать лучшим клубом Лондона в ближайшие годы. Зачем Кейну ехать в „МЮ“, „Барселону“ или „Реал“, когда здесь строят команду вокруг него?
Ему и Деле Алли не нужно уезжать, чтобы выиграть трофеи. Зачем что-то менять, если „Тоттенхэм“ прибавляет год за годом?» — цитирует Шерингема The Sun.