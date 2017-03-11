Евдокимов: слушайся мяч лучше, у «Оренбурга» было бы больше выходов один на один

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов прокомментировал ничью в матче 19-го тура РФПЛ с «Рубином» и посетовал на качество поля. Встреча проходила в Казани на стадионе «Центральный» и завершилась со счётом 0:0.
«Не было ли желания снять с игры Дюриша, который не впечатлил? Понятно, что у вас в Казани и сейчас есть и были такие нападающие, что вас Дюриш не впечатлил. На мой взгляд, он сыграл хорошо, моменты у него были, и мыдолжны были доводить их до конца, но не защитники «Рубина» не давали это делать. Он всегда открывается, и если бы погода была другой, поле лучше, мяч бы больше слушался, то у нас было бы больше выходов один на один. Именно по этой игре мы были достойны большего. В нашу сторону — ни одного голевого момента, за исключением напряжения в последние 10-15 минут.
Мы хотели победить. «Рубин» в конце стал активнее играть, ноги у ребят подсели. Мы тренируемся на искусственном поле, и перейти на естественное поле было тяжело. Мы этого и ждали, поэтому замены держали на последние минуты», — цитирует Евдокимова сайт «Рубина».