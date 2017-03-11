Бауэр: в профессиональной карьере никогда не играл на таком поле, как сегодня

Защитник «Рубина» Мориц Бауэр прокомментировал ничью с «Оренбургом» (0:0) в 19-м туре РФПЛ.
«Думаю, результат неудовлетворительный, поэтому немного расстроен исходом матча. С другой стороны, оправдываться не собираюсь, какие-то ошибки были допущены и нами. Игра была довольно сложной. Нужно было играть лучше. Во втором тайме мы больше владели мячом, но в то же время соперник создал несколько опасных моментов во время контратак. Забей они в одном из моментов, матч закончился бы иначе.
Приходилось ли играть на подобных полях раньше? Да, только когда был очень молод. А в профессиональной карьере – никогда. Сегодня же обе команды были в одинаковых условиях. «Оренбург» действовал не хуже нас», — цитирует Бауэра «Спорт Бизнес Online».