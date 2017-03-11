Игроки «Милана» после поражения от «Ювентуса» разгромили гостевую раздевалку

Игроки «Милана» устроили погром в гостевой раздевалке стадиона после проигранного на последних минутах матча 28-го тура итальянской Серии А против «Ювентуса» (1:2), информирует Repubblica.
«Милан» в концовке матча остался вдесятером — на третьей компенсированной ко второму тайму минуте вторую жёлтую карточку получил Хосе Эрнесто Соса. А затем в ворота гостей был назначен пенальти за игру рукой со стороны Маттиа Де Шильо. 11-метровый на седьмой компенсированной минуте реализовал Пауло Дибала.
После возвращения в раздевалку некоторые футболисты россонери начали крушить помещение, повредив среди прочего элементы декора, связанные с двумя чемпионствами «Ювентуса.