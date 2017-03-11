Георгиев: на этом поле в Казани вообще была не игра, а борьба

Полузащитник «Оренбурга» Благой Георгиев подвел итоги матча против своего бывшего клуба «Рубина» (0:0) в 19-м туре РФПЛ. Встреча проходила в Казани на стадионе «Центральный» и завершилась со счётом 0:0.
«Конечно, здесь у меня осталось много друзей, знакомых в городе. Я очень люблю «Рубин», тут тоже осталось много друзей.
«Оренбург» сегодня хотел выиграть, поэтому я не очень доволен игрой, у нас было несколько опасных моментов стопроцентных, мы их не забили. Это футбол, на этом поле вообще была не игра, а борьба. Поэтому 0:0 — справедливый результат», — цитирует Георгиева «Реальное время».