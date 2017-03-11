«Базель» не будет выкупать у «Ромы» права на Думбия

«Базель» не будет выкупать у «Ромы» права на нападающего Сейду Думбия, пишет Football Italia со ссылкой на швейцарский интернет-портал Blick.
«Базель» летом прошлого года арендовал ивуарийского футболиста у «Ромы» с правом выкупа за € 6 млн по окончании сезона, но швейцарский клуб не намерен использовать эту опцию.
В текущем сезоне Думбия забил 12 голов в 15 матчах чемпионата Швейцарии.
Контракт 29-летнего футболиста с «Ромой» действует до лета 2019 года. Думбия перешёл в римский клуб из московского ЦСКА.