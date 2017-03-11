Куман: «Эвертон» всегда будет забивать, потому что у нас есть Лукаку

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман прокомментировал победу над «Вест Бромвич Альбион» (3:0) в домашнем матче 28-го тура АПЛ.
«Мы показали потрясающий футбол. Во второй половине мы полностью контролировали игру. Отдельно отмечу защитников, сегодня они были великолепны. Мы всегда будем забивать, потому что у нас есть такие игроки, как Ромелу Лукаку. Но нужно бороться, бежать и упираться в обороне.
Наша цель — играть в следующем сезоне в Европе. Мы знаем, что седьмая позиция обеспечит „Эвертону“ участие в еврокубках», — сказал Куман в эфире BBC Sport.