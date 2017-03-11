Якупович: просил партнёров по «Халлу» сыграть на ноль, но все расслабились

Экс-вратарь «Локомотива» Элдин Якупович, ныне выступающий за «Халл Сити», поделился впечатлениями от победы над «Суонси Сити» в матче 28-го тура АПЛ. Встреча проходила в Кингстон-апон-Халле на стадионе «Кингстон Коммуникейшн» и завершилась со счетом 2:1.
«Мы очень довольны результатом, но я сильно недоволен голом, который мы пропустили в концовке. Я сказал партнерам, что мы должны сохранить ворота в неприкосновенности. Это был важный матч с прямым конкурентом, но в концовке все расслабились и мы всё же пропустили. А в остальном мы можем быть довольны собой», — цитирует Якуповича BBC.