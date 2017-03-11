Анчелотти: для «Баварии» день сложился хорошо, особенно с учётом других матчей

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился впечатлениями от победы над «Айнтрахтом» в матче 24-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча проходила в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 3:0.
«Для нас день сложился хорошо, особенно с учётом других матчей. Но в первом тайме нам было очень тяжело. „Айнтрахт“ играл лучше нас. Честно сказать, они не заслуживали счёта 0:2 к перерыву. Во втором тайме мы были лучше, хорошо контролировали игру. Сейчас у нас в запасе приличный отрыв, но мы должны оставаться сфокусированными. Впереди ещё много матчей», — цитирует Анчелотти сайт «Баварии».
Ближайшие преследователи «Баварии» «РБ Лейпциг» и «Боруссия» Д уступили «Вольфсбургу» (0:1) и «Герте» (1:2) соответственно.