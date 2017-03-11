Боатенг: испытал невероятные ощущения, хочу доиграть сезон без травм

Защитник «Баварии» Жером Боатенг провёл первый матч в 2017 году, выйдя на замену в середине второго тайма домашнего матча Бундеслиги с «Айнтрахтом» (3:0).
«Когда я сегодня вышел на поле, испытал невероятные ощущения. Ради этого момента я усердно работал. Большое спасибо команде и моей семье за поддержку. Я очень доволен и надеюсь, что доиграю до конца сезона без травм», — цитирует Боатенга сайт «Баварии».
Боатенг в последний раз выходил на поле 23 ноября в гостевом матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ростова» (2:3), а 20 декабря защитник подвёргся хирургическому вмешательству: ему была прооперирована связка мышц груди.