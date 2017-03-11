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Боатенг: испытал невероятные ощущения, хочу доиграть сезон без травм

11 марта 2017, суббота. 21:53. Футбол
Защитник «Баварии» Жером Боатенг провёл первый матч в 2017 году, выйдя на замену в середине второго тайма домашнего матча Бундеслиги с «Айнтрахтом» (3:0).

«Когда я сегодня вышел на поле, испытал невероятные ощущения. Ради этого момента я усердно работал. Большое спасибо команде и моей семье за поддержку. Я очень доволен и надеюсь, что доиграю до конца сезона без травм», — цитирует Боатенга сайт «Баварии».

Боатенг в последний раз выходил на поле 23 ноября в гостевом матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ростова» (2:3), а 20 декабря защитник подвёргся хирургическому вмешательству: ему была прооперирована связка мышц груди.
Источник: Официальный сайт ФК "Бавария" Сообщить об ошибке
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Айнтрахт Бавария Жером Боатенг
Новости. Футбол
11 марта 2017, суббота
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