Клопп: у тренеров нет времени грустить и расстраиваться

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своем отношении к травмам футболистов.
«У тренеров нет времени грустить и расстраиваться, нужно принимать то, что имеешь. Если кто-нибудь скажет, что мой игрок получил травму, у меня нет времени думать: «О Боже, неужели опять?». Надо мыслить примерно так: «Ладно, давайте найдем решение». Всегда нужно думать и стараться найти выход.
У нас была такая ситуация, и, думаю, мы сделали все возможное. Сейчас лазарет „Ливерпуля“ почти опустел, поэтому у меня появился выбор, и я воспользуюсь этой возможностью», — цитирует Клоппа Sky Sports.