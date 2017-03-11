Линекер: похоже, Венгер заслужил новый двухлетний контракт

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер потешил своё остроумие после победы «Арсенала» над клубом 5-го дивизиона «Линкольн Сити» (5:0) в матче 1/4 финала Кубка Англии, пошутив, что главный тренер лондонской команды Арсен Венгер заслужил продление контракта, который истекает по окончании этого сезона.
«Арсенал» залетает в полуфинал Кубка Англии. Похоже, Венгер заслужил новый двухлетний контракт», — написал Линекер в своём «твиттере».
Перед игрой с «Линкольном» болельщики «Арсенала» организовали акцию протеста против продления контракта с Венгером. Фанаты выразили недовольство работой французского специалиста после поражения от «Баварии» (1:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Противостояние с мюнхенским клубом закончилось для «Арсенала» с общим счётом 2:10.