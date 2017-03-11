Феллайни: все помнят, как «Челси» разгромил «МЮ» — 4:0, но теперь будет Кубок

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни поделился ожиданиями от выездного матча 1/4 финала Кубка Англии с «Челси» (13 марта).
«Будет трудная игра. Все помнят, как несколько месяцев назад мы проиграли „Челси“ в АПЛ со счётом 0:4, но теперь это будет Кубок Англии, так что посмотрим, чем всё закончится. Жду тяжёлой и упорной игры. Это Кубок Англии, всего один матч.
Они лидируют в АПЛ, у них есть уверенность и отличные игроки, но мы покажем свой уровень. Конечно, они уверены в себе, но мы покажем, на что способны», — цитирует Феллайни Sky Sports.