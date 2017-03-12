БАТЭ в седьмой раз выиграл Суперкубок Беларуси

БАТЭ одержал победу над «Торпедо-БелАЗ» в матче за Суперкубок Беларуси. Встреча прошла в Минске и закончилась со счётом 3:1 в пользу команды из Борисова.
Голами в составе БАТЭ отметились Мирко Иванич и Михаил Гордейчук, оформивший дубль. Единственный мяч за «Торпедо-БелАЗ» на свой счёт записал Андрей Хачатурян.
БАТЭ в седьмой раз в своей истории выиграл Суперкубок Беларуси.
Суперкубок Беларуси
«Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — БАТЭ (Борисов) — 1:3 (1:1)
Голы: Хачатурян, 6 (1:0); Гордейчук, 20 (1:1); Иванич, 51 (1:2); Гордейчук, 63 (1:3).