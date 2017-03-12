«Спартак» — «Анжи»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 16:30

В воскресенье, 12 марта, в Москве на стадионе «Открытие Арена» состоится матч 19-го тура российской Премьер-лиги между «Спартаком» и «Анжи». Встреча начнётся в 16:30 мск и будет транслироваться на телеканалах «Матч ТВ» и «Наш футбол». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Анжи».
Встречу 12.03.2017 рассудит бригада арбитров во главе с Александром Егоровым из Саранска.
Ранее друг с другом команды встречались 19 раз. 12 раз победу праздновали футболисты «Спартака», три матча завершилось вничью и четыре раза сильнее оказывались игроки «Анжи». Последняя встреча между ними состоялась в августе 2016 года и завершилась победой «Спартака» со счётом 2:0.
В таблице РФПЛ «Спартак» (41 очко) располагается на первой строчке, а «Анжи» (20) занимает 11-е место.