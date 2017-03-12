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Источник: Роналду в скором времени станет отцом близнецов от суррогатной матери

12 марта 2017, воскресенье. 09:48. Футбол
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду станет отцом мальчиков-близнецов, сообщает The Sun со ссылкой на источник в семье игрока.

Суррогатная мать, живущая на западном побережье США, вынашивает для 32-летнего Роналду близнецов, и очень скоро они должны появиться на свет.

«Криштиану и его близким не терпится встретить новых членов семьи. Он предпочитает скрывать свою личную жизнь, но рассказал близким и друзьям, что малыши очень скоро родятся. Он чувствует, что настало время, чтобы у его сына появились братья, с которыми он будет расти», — рассказал источник.

У футболиста сборной Португалии уже есть шестилетний сын, которого также вынашивала суррогатная мать.

В настоящее время четырёхкратный обладатель «Золотого мяча» встречается с 23-летней моделью Джорджиной Родригес.
Источник: The Sun Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Португалии — Футбол ФК Реал Мадрид Криштиану Роналду
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