Источник: Роналду в скором времени станет отцом близнецов от суррогатной матери

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду станет отцом мальчиков-близнецов, сообщает The Sun со ссылкой на источник в семье игрока.
Суррогатная мать, живущая на западном побережье США, вынашивает для 32-летнего Роналду близнецов, и очень скоро они должны появиться на свет.
«Криштиану и его близким не терпится встретить новых членов семьи. Он предпочитает скрывать свою личную жизнь, но рассказал близким и друзьям, что малыши очень скоро родятся. Он чувствует, что настало время, чтобы у его сына появились братья, с которыми он будет расти», — рассказал источник.
У футболиста сборной Португалии уже есть шестилетний сын, которого также вынашивала суррогатная мать.
В настоящее время четырёхкратный обладатель «Золотого мяча» встречается с 23-летней моделью Джорджиной Родригес.