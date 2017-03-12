Источник: арбитр грубо посылал игроков «ПСЖ» во время матча с «Барселоной»

Как сообщает AS со ссылкой на Le Parisien, немецкий судья в грубой форме послал несколько игроков «ПСЖ». Арбитр так отвечал футболистам, когда они выражали несогласие с его решениями.
«Барселона» на стадионе «Камп Ноу» разгромила «ПСЖ» со счётом 6:1 и вышла в четвертьфинал, сумев отыграться после гостевого поражения 0:4.
Айтекин назначил в ворота «ПСЖ» два пенальти и не свистнул в моменте, когда Хавьер Маскерано сфолил на Анхеле Ди Марии в штрафной.
Ранее сообщалось, что в УЕФА работой 38-летнего арбитра остались недовольны и он уже вряд ли будет допущен к обслуживанию встреч в текущем сезоне.
Источник: судья посылал игроков «ПСЖ» во время матча с «Барселоной»
Фото: AS