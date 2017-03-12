Зидан: «Реал» не выигрывал Примеру долгое время, это огромная мотивация для нас

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не согласен с мнением, что футболистам мадридской команды не хватает мотивации в чемпионате Испании.
«Реал», который вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, дважды обыграв «Наполи», упустил лидерство в Примере и уступает одно очко «Барселоне», имея матч в запасе.
«Мы не выигрывали Примеру долгое время, пять или шесть лет, так что это огромная мотивация для нас. Мы не можем каждые три дня играть одинаково, с той же интенсивностью. Но это нормально. Мы мотивированы выиграть Лигу чемпионов и Примеру, которая очень важна. Мы хотим выиграть её в этом году», — цитирует Зидана ESPN FC.