«Депортиво» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 18:15

В воскресенье, 12 марта, в Ла-Корунье на стадионе «Риасор» состоится матч 27-го тура испанской Примеры между «Депортиво» и «Барселоной». Встреча начнётся в 18:15 мск и на территории РФ транслироваться не будет. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Депортиво» — «Барселона».
Встречу 12.03.2017 рассудит бригада арбитров во главе с Давидом Фернандесом Борбаланом из Альмерии.
Ранее друг с другом команды встречались 89 раз. 51 раз победу праздновали футболисты «Барселоны», 18 матчей завершились вничью и 20 раз сильнее оказывались игроки «Депортиво». Последняя встреча между ними состоялась в октябре 2016 года и завершилась победой «Барселоны» со счётом 4:0.
В таблице Примеры «Барселона» (60 очков) располагается на первой строчке, а «Депортиво» (24) — на 17-й.