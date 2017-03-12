Озил: ошибочно говорить, что моё будущее в «Арсенале» зависит только от Венгера

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил рассказал о переговорах с лондонским клубом о новом контракте. Действующее соглашение Озила истекает летом 2018 года.
«Были переговоры с представителями «Арсенала», но в данный момент я сконцентрирован на текущем сезоне, как и руководство клуба.
Я всегда говорил, что чувствую себя счастливым в «Арсенале». Арсен Венгер был одной из главных причин моего перехода в «Арсенал», но было бы неправильно говорить, что моё будущее зависит только от тренера», — заявил 28-летний футболист сборной Германии в интервью Bild.