«Ливерпуль» — «Бёрнли»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00

В воскресенье, 12 марта, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоится матч 28-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Бёрнли». Встреча начнётся в 19:00 мск и будет транслироваться на телеканале «Матч! Футбол 1». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Бёрнли».
Встречу 12.03.2017 рассудит бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном.
Ранее друг с другом команды встречались 99 раз. 42 раза победу праздновали футболисты «Ливерпуля», 24 матча завершилось вничью, и 33 раза сильнее оказывались игроки «Бёрнли». Последняя встреча между ними состоялась в августе 2016 года и завершилась победой «Бёрнли» со счётом 2:0.
В таблице АПЛ «Ливерпуль» (52 очка) располагается на четвёртой строчке, а «Бёрнли» (31) занимает 12-е место.