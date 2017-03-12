«Зенит» в Перми потерпел минимальное поражение от «Амкара»

«Зенит» проиграл «Амкару» в матче 19-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Перми на стадионе «Звезда» и закончилась со счётом 1:0.
Уже в дебюте встречи сине-бело-голубые могли выйти вперёд, но после подачи Олега Шатова оказавшийся на ленточке ворот пермяков Луиш Нету, пытаясь забить, выбил мяч из ворот. Футболисты команды из Санкт-Петербурга начали показывать, что мяч пересёк линию ворот, но судья не засчитал гол. Вскоре арбитр Евгений Турбин отменил гол Артёма Дзюбы, так как перед этим Дмитрий Хомич неправильно ввёл мяч в игру. На 33-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Амкара» Роланд Гиголаев, который после передачи от Чума Анене точно пробил в левый угол ворот Юрия Лодыгина. Этот мяч оказался единственным во встрече.
«Зенит» (36 очков) занимает второе место в таблице РФПЛ, «Амкар» (30) поднялся на пятую позицию.