Гаджиев: владели мячом в два раза меньше, но имели более реальные возможности

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал домашнюю победу со счётом 1:0 над «Зенитом» в матче 19-го тура РФПЛ.
«Зенит» владел территорией, нельзя сказать, что имел очевидные моменты, но мог забить. Думаю, в первую очередь то, что не пропустили, — заслуга нашей команды, которая сыграла дисциплинированно и самоотверженно, ну и плюс какое-то стечение обстоятельств.
Если говорить о реальных моментах для взятия ворот, то, как это не странно, у команды, которая владела мячом в раза два меньше, может быть, в два с половиной, были более реальные возможности. В первом тайме был выход один на один у Комолова, во втором, когда «Зенит» пошёл всей командой вперёд, были свободные зоны, могли и получше распорядиться мячом.
Доволен результатом, особенно в связи с тем, что группы игроков нет у нас — пришлось перестраиваться, В середине взаимодействовали не лучшим образом, но всё-таки более менее нормально", — заявил наставник пермской команды в эфире телеканала «Наш футбол».