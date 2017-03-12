Будогосский: определить, был ли гол «Зенита», может Бог или система взятия ворот

Председатель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрей Будогосский считает, что ракурсы телевизионной картинки не позволяют с точностью определить, забил ли «Зенит» гол в ворота «Амкара» на седьмой минуте матча между командами в 19-м туре РФПЛ.
После подачи Олега Шатова со стандартного положения мяч полетел в ворота пермяков. Вратарь хозяев Дмитрий Хомич ошибся на выходе из ворот, но влетевший в ворота мяч попал в защитника петербуржцев Луиша Нету и отскочил в поле. Игра закончилась победой «Амкара» со счётом 1:0.
«Определить, был гол или нет, может только Господь Бог или система определения взятия ворот. От помощника мяч был закрыт игроком, все остальные ракурсы — блеф, не доказательства», — цитирует Будогосского ТАСС.